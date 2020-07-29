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ماتتعشمش لتموت.. التشاؤم والتوقع أكثر من اللازم يسبب الوفاة المبكرة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:01 ص
المتشائمون يموتون
المتشائمون يموتون مبكرا
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عزة عاطف
البعض يشكو من الإحباطات الدائمة عندما يتوقعون أكثر من اللازم ممن حولهم، وهو ما قد يتسبب في موتهم المبكر، كذلك الأشخاص المتشائمين وفقًا لدراسة حديثة.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص المتشائمين يموتون في وقت مبكر أكثر من أولئك الذين يحتفظون بآرائهم لأنفسهم.

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ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم توقعات سلبية نحو الهدايا أو المستقبل ماتوا مبكرًا عامين عن الشخص العادي، ومع ذلك - والمثير للدهشة إلى حد ما - لم يتم اكتشاف أن التفاؤل قد يؤثر بشكل خاص على زيادة متوسط العمر لدى الفرد. 

ويعتمد الفريق من معهد البحوث الطبية QIMR Berghofer في بريسبان بأستراليا، على فكرة أن المتشائمين لا يهتمون بأنفسهم عادة، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم في وقت أقرب من صحة الآخرين.
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