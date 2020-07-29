جريمة بشعة.. عامل يكسر عنق الدواجن قبل ذبحها.. فيديو





وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن الكاميرات كشفت عن طريقة القتل غير الرحيمة التي يتبعها أحد العاملين في المزرعة للدجاج بعد كسر عنقها للسيطرة عليها .





وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة التابعة لها تلك المزرعة فتحت تحقيقا عاجلا بعد التحقق من ذلك الفيديو، وسؤال العامل عن السبب الذي دفعه لقتل الدجاج بتلك الطريقة البشعة.





ومن أبرز الاتهامات الموجهة لذلك المتهم ، وهو ما كشفته كشف كاميرات المراقبة أيضا ، و هو حبسه للدجاج في أقفاص صغيرة غير جيدة التهوية مع حيوانات ميتة كالفئران و العصافير .





كشفت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى إحدى المزارع في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، عن جريمة بشعة يقوم بها أحد العمال في مزرعة للدجاج، وذلك قبل ذبح الطيور .