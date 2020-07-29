اترك ذكرى جميلة قبل رحيلك.. عاصي الحلاني يوجه رسالة غامضة لمتابعيه





يومًا ما لن تكون سوى ذكرى في قلوب البعض ، فاحرص على أن تكون ذكرى جميلة #عاصي_الحلاني " وكتب الحلانى من خلال تغريدته : "





يذكر أن الفنان عاصى الحلانى حصد 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.





كليب رجعتيني لبدايتي لـ عاصى الحلانى من كلمات: عبير ابو اسماعيل، ألحان: حسان عيسى، توزيع: عمر صباغ، ماسترينج: محمد المقهور.





كما يستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.



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يومًا ما لن تكون سوى ذكرى في قلوب البعض ، فأحرص على أن تكون ذكرى جميلة #عاصي_الحلاني ✋😍❤️ pic.twitter.com/nTmU7A66wa — Assi El Hallani (@assihallani) July 29, 2020