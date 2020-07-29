اترك ذكرى جميلة قبل رحيلك.. عاصي الحلاني يوجه رسالة غامضة لمتابعيه

كتب الفنان عاصى الحلانى تغريدة غامضة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .
وكتب الحلانى من خلال تغريدته : "يومًا ما لن تكون سوى ذكرى في قلوب البعض ، فاحرص على أن تكون ذكرى جميلة #عاصي_الحلاني "
يذكر أن الفنان عاصى الحلانى حصد 400 ألف مشاهدة بأحدث كليباته «رجعتيني لبدايتي»، وذلك بعد طرحه عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 22 يوليو 2020.
يومًا ما لن تكون سوى ذكرى في قلوب البعض ، فأحرص على أن تكون ذكرى جميلة #عاصي_الحلاني ✋😍❤️ pic.twitter.com/nTmU7A66wa— Assi El Hallani (@assihallani) July 29, 2020