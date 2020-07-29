موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-7-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالى اليوم





لاتسيو× بريشيا- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 3





أودينيزي × ليتشي- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 5





هيلاس فيرونا × سبال- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 6





سامبدوريا × ميلان- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7





ساسولو × جنوى- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7





فيورنتينا × بولونيا- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 3





تورينو × روما- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 5





كالياري × يوفنتوس- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 4





موعد مباراة تصفيات التأهل للدوري الإنجليزي





برينتفورد × سوانسي سيتي- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 2