موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-7-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالى اليوم
لاتسيو× بريشيا- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 3
أودينيزي × ليتشي- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 5
هيلاس فيرونا × سبال- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 6
سامبدوريا × ميلان- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7
ساسولو × جنوى- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7
فيورنتينا × بولونيا- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 3
تورينو × روما- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 5
كالياري × يوفنتوس- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 4
موعد مباراة تصفيات التأهل للدوري الإنجليزي
برينتفورد × سوانسي سيتي- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 2