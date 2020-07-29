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رياضة

موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-7-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:01 ص
موعد مباريات اليوم
موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-7-2020 والقنوات الناقلة
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أحمد هاني
تنطلق اليوم الأربعاء 29-7-2020، العديد من المباريات والمواجهات النارية، في مختلف المسابقات، المحلية، والعربية والأوروبية، ونستعرض توقيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالى اليوم

لاتسيو× بريشيا- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 3       

أودينيزي × ليتشي- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 5

هيلاس فيرونا × سبال- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 6       

سامبدوريا × ميلان- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7

ساسولو × جنوى- السابعة والنصف مساء- على قناة beIN Sports HD 7

فيورنتينا × بولونيا- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 3

تورينو × روما- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 5  

كالياري × يوفنتوس- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 4

موعد مباراة تصفيات التأهل للدوري الإنجليزي

برينتفورد × سوانسي سيتي- العاشرة إلا ربع مساء- على قناة beIN Sports HD 2
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