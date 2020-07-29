AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يدافع مجددا عن دواء هيدروكسي كلوروكين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:03 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا عن عقار هيدروكسي كلوروكين، للعلاج من فيروس كورونا.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدث ترامب خلال مؤتمر الإفادة اليومي عن الطبيبة التي ادعت أن هيدروكسي كلوروكين هو علاج فعال لفيروس كورونا، بعد أن أزال "تويتر" مقاطع فيديو خاصة بها.


وقال ترامب إنها كانت على الهواء مع الكثير من الأطباء الآخرين الذين أشادوا بدواء هيدروكسي كلوروكين ، مضيفا: "لا أعرف هي من أي بلد أتت منه - لكنها تقول إنها حققت نجاحًا هائلًا مع مئات المرضى المختلفين واعتقد أنها كانت صوتًا مهمًا".


وأضاف ترامب أنه لا يعرف سبب حذف "فيسبوك" و"تويتر" للمنشورات الإيجابية حول هيدروكسي كلوروكين.


كما أشار إلى أنه ليس على دراية بموقف كبير خبراء الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي إزاء "هيدروكسي كلوروكين".


في مايو الماضي، أوقفت منظمة الصحة العالمية تجربتها بشأن هيدروكسي كلوروكوين، مؤكدة أنه غير فعال.


 وبالمثل، أوقفت المعاهد الوطنية للصحة تجربتها في يونيو بعد كشفها عن عدم حدوث أي فائدة للمرضى الذين تناولوا العقار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تنتصر لترامب: هيدروكسي كلوروكوين فعال في علاج كورونا

هيدروكسي كلوروكوين.. الدواء السحري لكورونا.. فرنسا ومنظمة الصحة ترفضه.. والعالم وترامب يرحبون به

في هذا الموعد.. الصحة العالمية تحسم استخدام هيدروكسي كلوركين لعلاج كورونا

على مستوى العالم.. ضحايا كورونا يتجاوزون 350 ألف وفاة

رسميا.. فرنسا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكين فى علاج كورونا

بلجيكا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكوين فى علاج كورونا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه.. ومستشار الرئيس للصحة يحدد شروط انتهاء كورونا.. وتسجيل صفر إصابات

بعد أول يوم ميروحش فيه العيادة.. نجل طبيب الغلابة يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الراحل.. فيديو

نشرة الفن | ألبوم جديد لـ إليسا.. هوت شورت لقاء الخميسي يشعل السوشيال ميديا.. راندا البحيري تدخل ساحر النساء

في ذكري ميلاد ماري باي باي.. معلومات لا تعرفها عنها

محاكاة لأول مباراة رسمية.. الجبلاية تطبق الـ VAR فى ودية الزمالك وطلائع الجيش

تركيا توقف التنقيب شرق المتوسط.. تراجع أم مناورة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليج نعمة يعج بالسياح.. 50% نسبة الإشغالات السياحية بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ

رسميا.. الكشف عن كاديلاك CT6 2021 بتحديثات طفيفة.. صور

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بملابس صيفية