ترامب يدافع مجددا عن دواء هيدروكسي كلوروكين

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا عن عقار هيدروكسي كلوروكين، للعلاج من فيروس كورونا.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحدث ترامب خلال مؤتمر الإفادة اليومي عن الطبيبة التي ادعت أن هيدروكسي كلوروكين هو علاج فعال لفيروس كورونا، بعد أن أزال "تويتر" مقاطع فيديو خاصة بها.









وقال ترامب إنها كانت على الهواء مع الكثير من الأطباء الآخرين الذين أشادوا بدواء هيدروكسي كلوروكين ، مضيفا: "لا أعرف هي من أي بلد أتت منه - لكنها تقول إنها حققت نجاحًا هائلًا مع مئات المرضى المختلفين واعتقد أنها كانت صوتًا مهمًا".









وأضاف ترامب أنه لا يعرف سبب حذف "فيسبوك" و"تويتر" للمنشورات الإيجابية حول هيدروكسي كلوروكين.









كما أشار إلى أنه ليس على دراية بموقف كبير خبراء الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي إزاء "هيدروكسي كلوروكين".









في مايو الماضي، أوقفت منظمة الصحة العالمية تجربتها بشأن هيدروكسي كلوروكوين، مؤكدة أنه غير فعال.







