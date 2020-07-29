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أخبار العالم

بعد إعلان أردوغان وقف التنقيب.. اليونان: لا حوار مع تركيا في الوقت الحالي

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:34 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية اليوناني، اليوم الأربعاء أنه لا يوجد اتفاق للبدء بحوار مع تركيا في الوقت الحالي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها، قال وزير الخارجية اليوناني: "إننا منفتحون على التفاوض مع تركيا ولكن ليس تحت التهديدات".

وكانت تركيا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، وقف التنقيب في المتوسط انتظارا لمحادثات مع اليونان.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية،  إبراهيم كالن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان.

وأضاف كالين في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بناء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية تنبيها حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.
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