عيار 21 يسجل 866 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب عالميا تراجعا اليوم الأربعاء، بسبب استقرار أسعار الدولار وعمليات البيع من قبل المستثمرين لـ المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1951.24 دولار للأونصة، وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار.
استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، بعد ارتفاعه بمعدل 14 جنيه في يومين، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 866 جنيها اليوم مقابل 865 جنيها.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو بنحو 990 جنيها.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو بنحو 742 جنيها.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو مسجلا 577 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6928 جنيه وأوقية الذهب بـ 30.8 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 989.714 ألف جنيه
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو بنحو 742 جنيها.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو مسجلا 577 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6928 جنيه وأوقية الذهب بـ 30.8 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 989.714 ألف جنيه
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.