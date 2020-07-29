عيار 21 يسجل 866 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب عالميا تراجعا اليوم الأربعاء، بسبب استقرار أسعار الدولار وعمليات البيع من قبل المستثمرين لـ المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد صعود قياسي.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1951.24 دولار للأونصة، وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار.









استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء ، بعد ارتفاعه بمعدل 14 جنيه في يومين، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 866 جنيها اليوم مقابل 865 جنيها.







