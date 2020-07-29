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اقتصاد

%36.2 انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2020

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.59 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2020 مقابل 4.05 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 36.2٪، وذلك وفقا للنـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية مايو 2020 والتي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء.


ووفقا للبيانات الإحصائية، انخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 42.4٪، حيـث بلغـت 1.57 مليــار دولار خـلال  شهــر مايو 2020 مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (أسمدة بنسبة 31.2٪، البترول الخام بنسبة 44.3٪، ملابس جاهزة 59.0٪، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 47.9٪).


 بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 44.1٪، زيوت وراتنجات عطرية  بنسبة 117.5٪ ، سكر مكرر بنسبة 53.2٪).


وعن الواردات، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.7٪، حيث بلغت 4.16 مليار دولار خـلال شهر مايو 2020 مقابل 6.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: مواد أولية من حديد أو صلب 8.1٪، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 26.9٪، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31.0٪، وفول صويا بنـسبة 3.9٪.


بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: البترول الخام 34.7٪، وألبان ومنتجاتها بنسبة 1.2٪، وورق صحف وطباعة بنسبة 22.8٪، وأتوبيس وميكروباص وميني باص وحدات كاملة 101.5٪.

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