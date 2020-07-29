أعلى حصيلة يومية.. إسرائيل تسجل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فيعد هذا الرقم أعلى حصيلة يومية للإصابات في إسرائيل منذ بداية الجائحة.





وبذلك، تصل حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى أكثر من 66 ألف إصابة بكورونا فضلا عن تسجيل 486 حالة وفاة.





وهناك حاليا أكثر من 33 ألف حالة نشطة، بينهم 315 في حالة خطيرة، 96 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.



