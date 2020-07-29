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أخبار العالم

أعلى حصيلة يومية.. إسرائيل تسجل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:45 ص
إسرائيل تسجل 2062
إسرائيل تسجل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فيعد هذا الرقم أعلى حصيلة يومية للإصابات في إسرائيل منذ بداية الجائحة.

وبذلك، تصل حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى أكثر من 66 ألف إصابة بكورونا فضلا عن تسجيل 486 حالة وفاة.

وهناك حاليا أكثر من 33 ألف حالة نشطة، بينهم 315 في حالة خطيرة، 96 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين قد قال في وقت سابق إنه إذا وصلت إسرائيل لتسجيل ألفي إصابة بكورونا في اليوم فإن السلطات قد تلجأ إلى فرض إغلاق عام لاحتواء تفشي الفيروس.
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