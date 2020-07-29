بأنشطة فنية وثقافية متنوعة.. ثقافة الأقصر تحتفل بثورة 23 يوليو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر.





حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان " إنجازات ثورة ٢٣ يوليو" تحدث طارق عوض الله عن ثورة ٢٣ يوليو وأهم إنجازاتها وما عاد بالفائدة العظمى على المواطن المصري من التخلص من الحكم الملكي وتأميم قناة السويس وإنصاف الفلاح المصري والقضاء على الإقطاع ومجانية التعليم، وتحدث عن عيد الجلاء وهو جلاء آخر جندي إنجليزي من الأراضي المصرية نتيجة إتفاقية الجلاء بين مصر وإنجلترا وقال لقد كان صمود الشعب المصري سببًا في نجاح هذه الثورة، كما نفذ قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣يوليو".





وتحدثت أسماء مناع عن أسباب قيام الثورة وفساد الملك وحاشيته وهزيمة الجيش فى حرب ١٩٤٨ والأسلحة الفاسدة والإحتلال الإنجليزي وسيطرته على البلاد وفساد الحياة السياسية وفقدان مبدأ تكافؤ العدالة الإجتماعية ومن مبادئ الثورة" القضاء على الإستعمار، القضاء على الإقطاع، القضاء على سيطرة رأس المال، إقامة عدالة إجتماعية، إقامة جيش وطني قوى، إقامة حياة ديمقراطية سليمة"، أما إنجازات الثورة "تأميم قناة السويس، إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، إنهاء الإحتلال البريطاني، مشروع السد العالي، مجانية التعليم".





كذلك أقام قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية عن ثورة ٢٣ يوليو وألقى الشاعر أحمد شمس الدين الأمير قصيدة "رسالة بلمع الصبار"، بينما أقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وألقى قصيدة "حمل كفوفك".





عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان" التأثير المتبادل بين السينما والأدب" أوضح حسن عبد الباري خلالها تعريف الأدب وتعريف السينما والعلاقة المتبادلة بينهم ودور الأدب والسينما في المجتمع وتأثيرهم علي المجتمع، كما قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "قبول الآخر".





أوضح فيها محمد أحمد إبراهيم أن الله خلق الإنسان وجعله مختلفا عن الآخر والإختلاف من سنن الله في الكون وعلى الإنسان أن يقبل بأختلاف الآخر والإختلاف بين البشر دليل على قدرة الله، بالإضافة إلى إقامة القصر عرض مسرح عرائس للأطفال وألقى على سيد محمد قصة "الديك الأناني".









بجانب ذلك أقام القصر عرض إنشاد ديني بعنوان "جاء الحياة" للمنشد علي سيد محمد.



