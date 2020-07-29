الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار والطقس خلال أيام العيد

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس أيام عيد الأضحى لن يختلف عن ما تشهده البلاد تلك الأيام، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة إلى ثلاث درجات.









وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن طقس الأيام القادمة حار رطب مع ارتفاع نسب الرطوبة على القاهرة ومحافظات الوجة البحرى، ولكنه معتدل نسبيا على السواحل الشمالية، خاصة المطلة على البحر المتوسط، والذى يجعل الطقس أكثر اعتدالا.









وأضاف أن درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية تستمر فى الارتفاع، حيث تتجاوز الـ40 درجة وتصل أحيانا إلى 45 إلى 46 درجة مئوية بأقصى جنوب الصعيد والأقصر وأسوان والوادى الجديد وحلايب وشلاتين، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار خفيفة على تلك المناطق وهى مناطق جنوب الصعيد فقط.









وأشار إلى أن درجات الحرارة خلال أيام العيد ستتراوح بين 35 و37 درجة مئوية ولن تتجاوزها، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل هناك شبورة خاصة بالطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، إلا أنها تستقر بمجرد سطوع أشعة الشمس.