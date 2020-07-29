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حوادث

قضايا الدولة تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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جودت عيد
يهنئ المستشار دكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن ينعم الله علينا وعلى العالم اجمع بالسلم والسلام والأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من ازدهار وتنمية ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
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