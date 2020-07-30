برلماني: إحياء صناعة الغزل والنسيج سيقلل فاتورة الاستيراد ويفتح باب التصدير

قال عبد الفتاح محمد امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينة الصناعية فى الروبيكى، يستهدف اعادة احياء صناعة الغزل والنسيج والتي تعرضت لازمة حقيقية خلال الفترة السابقة بسبب عدد من العوامل.





وأضاف امين سر لجنة القوى العاملة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : " الخصخصة تسببت في تقهقر غير عادي للعمالة كما اثرت على الصناعة بالسلب مما اطاح بها تدريجيا و ما يحدث الان احياء لها.





و اوضح ان انشاء مجمع لكل صناعة امر إيجابي وهام للغاية ، حيث انه ينعكس على تشغيل العمالة الكثيفة التي تتطلبها هذه الصناعة ، كما ينعش الاسواق بما يقلل الحاجة للاستيراد للخارج بل قد تلجأ الدولة للتصدير.





و قال إن هناك شركات اغلقت تماما مما أثر على الصناعة و على العاملين عليها و المجمعات الصناعية ، مما جعلها تمتص العمالة.





وتابع: هذه التحركات تطمئن الشعب على مستقبله لأنها تبني مستقبل جديد في عهد الرئيس ، قائلا: " ننتظر اكثر حيث ان الرئيس سيفتتح مشروعات اخرى ضمن الخطة التي تم الاعلان عنها في و قت سابق".





و قال:نشعر بالفخر بهذه المشروعات الكبري لأنها تحقق الإكتفاء الذاتي وتقلل من فاتورة الاستيراد التي تتم بمبالغ مالية كبيرة ، موضحا ان الانتاج يعتبر مخزون استيراتيجي هام للدولة المصرية.





و تضم المرحلة الأولى من المشروع 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة.