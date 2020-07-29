الرطوبة عالية.. الأرصاد: استمرار الموجة الحارة على البلاد حتى الاثنين المقبل

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم، الأربعاء، حتى الاثنين المقبل، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية ليسود طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا على جميع الأنحاء.









وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة تتراوح بين 40% و50% تقريبا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، يصاحب ذلك أحيانا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.









وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد القاهرة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.









ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال هذه الفترة، على القاهرة 37 للعظمى والصغرى 26، الوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وجنوب سيناء 42 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28، جنوب الصعيد 46 للعظمى والصغرى 32.