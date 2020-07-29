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برلمان

تخليدا لإنسانيته.. برلماني يقترح إقامة تمثال لـ«طبيب الغلابة» في العاصمة الإدارية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:59 ص
الراحل الدكتور محمد
الراحل الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة
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فريدة محمد
اقترح النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عمل تمثال للدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء، وخدمة الفقراء، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نبراسًا للتنمية والنهوض للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مناشدًا رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، دراسة هذا المقترح، ليظل الدكتور محمد مشالي حاضرًا رغم المغيب، بعد أن وهب طوال مسيرة حياته كل ما يملك لمساعدة الفقراء، وبادلوه مكانة فى قلوبهم مرصعة بالحب والعرفان والتقدير.  

وأكد "طلعت" أن الدكتور مشالي قدوة ونموذجا لشباب الأطباء، وعلامة مضيئة فى سجل أبناء هذا الوطن، الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل خدمة وطنهم، وأبنائه، وكان راهبًا فى محراب عيادته، يؤدى يوميا فروض العطاء لمرضاه، لم يتأخر يوما عن طالبيه، سعيدا بخدمتهم دون مطلب أو مأرب، مسخرا جهده ووقته وماله من أجل علاج من لجأ إليه، أو طلب معونته.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن شباب الأطباء عليهم أن يهتدوا بمسيرة الراحل الكريم، ويخلدوا أسماءهم بأحرف من نور فى ذاكرة وطن لا ينسى من كان خدومًا لأبنائه.
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