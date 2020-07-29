كارتيرون يوافق على رحيل أوناجم من الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض من رحيل المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق.





وأكد المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون وافق على رحيل المغربي أوناجم، ولم يمانع هذا الأمر خلال الفترة الحالية.









وتلقى أوناجم عددا من العروض المغربية خلال الآونة الأخيرة، حيث دخل مسؤولو هذه الأندية في مفاوضات مباشرة مع اللاعب استغلالا لتواجده في بلاده منذ أكثر من ثلاثة أشهر نتيجة توقف النشاط الرياضي.





وتعد أبرز الأندية التي تسعى للحصول على خدمات أوناجم هو شباب المحمدية.





الجدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع أوناجم مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف الوداد المغربي لمدة ثلاثة مواسم، واستطاع حصد لقب كأس السوبر الأفريقي والمصري مع نادي الزمالك.