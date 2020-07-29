جدو: الزمالك استغل توقيعي على بياض.. والأهلي حصل على الاستغناء النهائي

لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك معه عقب تألقه في بطولة أمم افريقيا 2010.

وأضاف محمد ناجي خلال لقائه بفضائية" أون تايم سبورتس"، أن حسام حسن المدير الفني السابق لنادي الزمالك أول من طلب انضمامه لصفوف القلعة البيضاء خلال قيادته للفريق .





وتابع:" حسام حسن أبلغ وكلائي برغبة الزمالك في ضمي.. ووقعت للزمالك قبل أمم أفريقيا ولم أتقاض أي مقابل ".





واوصل: "أبلغت مسئولو الزمالك برئاسة ممدوح عباس بوجود موسم كامل في تعاقدي مع الاتحاد السكندري ، مشيرا إلي حصول النادي الأهلي على الاستغناء بشكل نهائي من مسئولي الاتحاد السكندري.





وأتم:" الزمالك استغل توقيعي على بياض وقام بكتابة بنود العقد "، مضيفا انه تعرض لغرامة مالية والتي تقدر بـ2 مليون و200 ألف جنيه وتعرضه للإيقاف ".





واختتم جدو تصريحاته:" قمت بالتصعيد للنائب العام حتي تنازل الزمالك عن شكواه ورفع الإيقاف وانضمت لصفوف النادي الأهلي ".