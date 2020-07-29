بعد إصلاح العطل..عودة حركة تشغيل قطارات مترو الانفاق بالخط الاول بكامل طاقتها بالاتجاهين

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن عودة حركة تشغيل قطارات مترو الانفاق بالخط الاول بكامل طاقتها بالاتجاهين بعد اصلاح الشبكة الكهربائية بسبب سقوط قطعة من لوح صاح معدنى من اعلى كوبرى غمرة.





وكانت الهيئة قد أعلنت عن عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية نتيجة إلقاء شخص مجهول بجسم غريب ( لوح معدنى ) من الخارج على الشبكة بين محطتى غمره والدمرداش بالخط الأول مما أدى إلى تعطل حركة القطارات







