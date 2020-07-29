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أخبار البلد

بعد إصلاح العطل..عودة حركة تشغيل قطارات مترو الانفاق بالخط الاول بكامل طاقتها بالاتجاهين

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق عن عودة حركة تشغيل قطارات مترو الانفاق بالخط الاول بكامل طاقتها بالاتجاهين بعد اصلاح الشبكة الكهربائية بسبب سقوط قطعة من لوح صاح معدنى من اعلى كوبرى غمرة.

 وكانت الهيئة قد أعلنت عن عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية نتيجة إلقاء شخص مجهول بجسم غريب ( لوح معدنى ) من الخارج على الشبكة بين محطتى غمره والدمرداش بالخط الأول مما أدى إلى تعطل حركة القطارات


و تم تشغيل قطارات المترو من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء بالاتجاهين، ومن محطة الشهداء حتى سراى القبة اتجاه واحد ( سكة مفرد ) ومن محطة سراى القبة حتى محطة المرج الجديدة بالاتجاهين وذلك بشكل مؤقت حتى تم الانتهاء من اصلاح العطل وعادت الحركة بكاملها على الاتجاهين.
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