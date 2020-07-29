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تعليم

فريق هندسة الأزهر يهدي الجامعة نموذج تجريبي للكابينة متعددة الوظائف

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:19 م
فريق هندسة الأزهر
فريق هندسة الأزهر
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محمد شحتة
عقدت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، اجتماعها الدوري، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة لوجه قبلي والمشرف على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة أنه تم افتتاح أعمال اللجنة بإهداء فريق كلية الهندسة باللجنة كابينة ذكية مطورة متعددة الوظائف للجامعة متمثلة في الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ وذلك بعد تطوير إمكاناتها لتقبل بصمة الوجه، والكروت الممغنطة عن بعد، ونظم البيانات، وقياس درجة الحرارة عن بعد، والتصوير، والإنذار، واكتشاف المعادن، والتعقيم.

وأشار إلى أن إهداء هذا الإنجاز الكبير تم في صورة تسليم نموذج تنفيذي مجرب (ماكيت تنفيذي)، والتي سبق تنفيذها وعرضها على رئيس الجامعة الذي أسهم بعدد من الاقتراحات المهمة بهدف تطويرها وإضافة مزايا لها، واستجابة من الفريق المبتكر فقد قاموا بتقديم النموذج بعد إضافة التطوير المطلوب.

من جانبه تحدث رئيس الفريق الدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بنات عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحًا تلك الإضافات التي تمت تفصيلًا، وموضحًا الإمكانات الحالية والمتوقعة مستقبليًّا، راجيًا لجامعة الأزهر مزيدًا من التقدم،.

ووجه الشكر إلى قيادات الجامعة على التشجيع المستمر والحرص الدائم على المتابعة، كما حرص أيضا على شكر المبرمجين والاستشاريين والمنفذين الذين أسهموا في العمل؛ وعلى رأسهم المهندس أحمد سامح، والمهندس مصطفى كامل، ومحمد عبدالسلام، مشيرًا إلى أن التطوير في المرحلة القادمة هو تخصصهم برئاسة الدكتور  رجب الصغير. 

وتحدث الدكتور  علي البيلي، وكيل كلية الهندسة بنات القاهرة وعضو اللجنة بالجامعة، موضحًا أن تطوير الكابينة بما يناسب قواعد البيانات بالجامعة سيسهل التوقيع ببصمة الوجه والكروت الممغنطة خاصة في تلك الظروف الراهنة، كخطوة من خطوات الريادة في المرحلة القادمة في مجال الإدارة الذكية، راجيًا تعميمها في منشآت الجامعة. 

وفي الختام اكد رئيس الجامعة علي ضرورة استمرار مثل تلك الابتكارات وعلي دعمه المتواصل لها؛ كونها مساهمة وطنية إيجابية وفعالة وجادة تنضم إلى جهود الجامعة في مواجهة الأزمات، وخاصة أزمة فيروس كورونا.
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