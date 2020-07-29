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رياضة

الزمالك: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر..فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:24 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الأزمة التى اشتعلت بسبب تصريحات فاروق جعفر نجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر السابق، يقف وراءها الكتائب الاليكترونية التابعة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلى .

وقال مرتضى منصور فى فيديو بثه عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب : استيقظت على زلزال بسبب تصريح فاروق جعفر فى قناة الزمالك الذى ذكره بوصفه لاعبا سابقا فى الفريق الأبيض وليس مسئولا فى المجلس أو الجهاز الفنى .. فاروق يتحدث عن ذكرياته ويقول إن التحكيم فى أفريقيا كان فاسدا وهناك حكم طلب منى الموافقة على طلباته بالاختيار بين الحصول على ركلة جزاء أو طرد لاعب من المنافس ورفضت .

واضاف منصور : كتائب الخطيب حولت الأمر إلى أن بطولات الزمالك جاءت بالحكام وانا اقول لهم ليس بطولات الزمالك الحرام وانما هناك أزمات حدثت فى مباريات الأهلى الأفريقية وآخرها الحكم الجزائري مهدى عبيد الذى أدار لقاء ذهاب نهائي نسخة ٢٠١٨  بالقاهرة .

وشدد على أن فاروق جعفر شارك فى بطولتى ٨٤ وفاز الزمالك على شوتينج ستارز النيجيرى فى النهائي ذهابا بهدفين وإيابًا بنيجيريا بهدف فهل جاملنا الحكم فى نيجيريا، وفى بطولة ٨٦ فوزنا فى افريكا سبورت الإيفواري بركلات الجزاء .. أين المجاملة  خاصة أن نهائي البطولتين خارج مصر .

وكشف منصور، أن إثارة الأزمات من جانب الخطيب لن تنسيه قصة الساعات التى حصل عليها المجلس الاحمر على سبيل الهدية من المستشار تركى آل الشيخ، مطالبا بإنهاء هذه المهازل التى تثير الفتن بين الجماهير .
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