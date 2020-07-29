مجلس الشباب المصري يطلق مبادرة "شبابنا هيشارك"

أ طلق مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح مبادرة بعنوان "شبابنا هيشارك" وذلك ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية الذي يرعاه المجلس بهدف تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار.

وقال محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، إن الدولة المصرية تشهد هذا العام مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية المهمة التي ترسم خريطة المستقبل وتحدد الرؤية التشريعية للبرلمان المصري الخمس سنوات المقبل، مضيفًا: "لذا رأينا أنه يجب تعزيز مشاركة الشباب في تلك الاستحقاقات سواء بالترشح أو التصويت".

وأكد أن تصدرهم المشهد الانتخابي هو ضمان حقيقي لمشاركتهم في صنع القرار، مضيفًا أن مصر دولة شابة غنية بشبابها المبدع ونطمح في مجلس الشباب المصري أن تكون الصورة الغالبة في الانتخابات المقبلة هو تصدر الشباب لصفوف المصوتين وأن نفخر بهذه الصور، كما نفخر بصور مشاركة المرأة وكبار السن وذوى الاعاقة في الاستحقاقات السابقة.

وتابع: "نسعى في خلال هذه الفترة إلى تنفيذ عدد من البرامج التوعوية بمختلف المحافظات المصرية لنشر الوعي بين الفئات الشبابية من طلاب جامعات وشباب عمال ومهنيين عن أهمية مشاركتهم في صناعة القرار، وأن حسن اختيارهم لمن يمثلهم هو أحد أهم عوامل بناء الدولة القوية وأن مشاركتهم في العملية الانتخابية بشكل فعال ومؤثر تضمن تمثيل أقوى لهم بالمجالس النيابية كما حدث في تعزيز نسب تمثيل المرأة في مجلسي الشيوخ والنواب نتيجة لمشاركتها بشكل مميز خلال الاستحقاقات الماضية".

وأوضح ممدوح أن المبادرة يشارك بها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ورموز الفكر والثقافة والعمل العام ورؤساء الأحزاب السياسية وقيادات المجتمع المدني المصري.

يذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني الفاعلة، والتي لها بصمة بارزة في تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري.