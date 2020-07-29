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أخبار البلد

لرفع المهارات للإعلاميين.. كرم جبر يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اتفق رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب الدكتورة رشا راغب على الاستفادة من إمكانيات الأكاديمية في تدريب الإعلاميين والصحفيين، وعقد دورات تدريبية مكثفة تهتم برفع المهارات الإعلامية وكذلك المحتوى والمضمون.

واقترح رئيس المجلس عقد بروتوكول تعاون عام يشمل أوجه التعاون والاستفادة من بعض العناصر المميزة التي تم تدريبها في الأكاديمية في بعض لجان ووظائف المجلس والاهتمام بالقضايا التي تهم الشأن العام وإدراجها ضمن برامج التدريب المشتركة.

وأكدت الدكتورة رشا ترحيبها بالمقترحات المقدمة من رئيس المجلس وتكثيف أوجه التعاون مع مختلف وسائل الإعلام، خصوصًا في القضايا التي تهم الرأي العام والأسرة المصرية، وكيفية طرحها من خلال برامج إعلامية، تسهم في رفع درجات الوعي خصوصًا لدى أجيال الشباب، الذين يستعدون لتحمل المسئولية في السنوات القادمة.

من المقرر أن يتم بلورة الأفكار التي تم طرحها في ورقة عمل يتم التباحث بشأنها وإدراجها ضمن برامج التعاون المشترك بين الجانبين.
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