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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اختراق هاتف سياسي بارز عبر واتس آب.. نوبيا تطلق رسميا هاتف الألعاب الجديد Red Magic 5S

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:02 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


أكدت الشركة المالكة لتطبيق واتساب WhatsApp، أن الهاتف المحمول لسياسي بارز مؤيد للاستقلال في كاتالونيا، تم استهدافه بواسطة برنامج تجسس إسرائيلي الصنع.


أصدرت شركة نوبيا nubia، في شهر مارس الماضي عن هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 5G، واليوم أطلقت الشركة خليفته Red Magic 5S، والذي يمتاز بنظام تبريد محسن مع غرفة تبديد الحرارة مطلية بالفضة، وتتشابه بقية المواصفات، بالإضافة إلى تصميم الهاتف، من نسخة الجيل الخامس السابقة.


حظرت شركة جوجل الأمريكية، 19 تطبيقا شائعا من على متجر التطبيقات التابع لها جوجل بلاي Play، تم تنزيلها أكثر من 3.5 مليون مرة على الملايين من هواتف أندرويد، كثير منها يتخفى في شكل تطبيق تحرير للصور.


تقدم شركة جوجل المالكة لمنصة يوتيوب كيدز YouTube Kids، مكتبة من الأفلام الكاملة والعروض الخاصة العالية الجودة، التي تساعد أولياء الأمور على اختيار  المحتوي المناسب لأطفالهم.


تطورت الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تأتي مصممة خصيصا لتناسب ألعاب الهواتف الذكية الحديثة، حيث تقدم هواتف الألعاب مجموعة من الميزات والإمكانيات تتماشي مع القدرات العالية للألعاب القوية مثل ببجي وفورتنايت وغيرها من الألعاب الجديدة.
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