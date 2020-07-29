أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اختراق هاتف سياسي بارز عبر واتس آب.. نوبيا تطلق رسميا هاتف الألعاب الجديد Red Magic 5S

أصدرت شركة نوبيا nubia، في شهر مارس الماضي عن هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 5G، واليوم أطلقت الشركة خليفته Red Magic 5S، والذي يمتاز بنظام تبريد محسن مع غرفة تبديد الحرارة مطلية بالفضة، وتتشابه بقية المواصفات، بالإضافة إلى تصميم الهاتف، من نسخة الجيل الخامس السابقة.







