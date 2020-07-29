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وزير النقل يكشف التسعيرة الجديدة لتذاكر المسافات الطويلة.. و111 مليار جنيه إجمالى مديونية السكة الحديد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:59 م
وزير النقل
وزير النقل
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ريهام فيكتور


أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحريك أسعار بعض التذاكر لقطارات السكك الحديدة الجديدة، موضحا أنه سيتم تطبيق التعريفة الخاصة بالقطارات الجديدة اعتبارا من الغد، لافتا إلى أن مصاريف قطاع السكة الحديد أكثر من 7 مليارات جنيه وإيراداتها 3 مليارات فقط، موضحًا أن البنك المركزى يدفع مرتبات السكة الحديد، وبنك الاستثمار القومي يتحمل بعض تكلفة التشغيل، كما أن وزارة البترول تمنحنا السولار اللازم لتشغيل قطارات السكة الحديد.


وقال "الوزير"، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، إنه يتم حاليا تطوير العربات من الدرجة الأولى والمكيفة، موضحا أن التسعيرة الجديدة لقطارات السكة الحديد ستكون للقطارات الجديدة فقط وليس القطارات العادية.


وأضاف وزير النقل: "نسعى إلى زيادة أعداد الركاب، ونأمل في الوصول إلى 900 قطار في 2024"، مؤكدا أن الدولة حريصة على تطوير قطاع السكك الحديد.


وأشار إلى أنه تم تطوير الخدمات في القطارات القديمة لكنها لن تتأثر بأي زيادة في تعريفة الركاب.


وتابع: "نصل لحوالى 100 مليون مواطن بنفس عددد القطارات التى يبلغ عددها 900 قطار تسير يوميا، وهذه القطارات نتيجة عدم الصرف عليها وعدم تجديدها لفترات طويلة الخدمة بدأت تنخفض قبل 30 -6 -2014".


واستطرد: "بدأنا فى عمليات الصرف والإصلاح وتوريد قطارت وعربات جديدة من شأنها حل الأزمة، وتم تشكيل حوالى 38 قطارا ما بين قطارات مكيفه وفاخرة وعربات درجة ثالثة من روسيا وأمريكا".


وأكد أنه تم رفع الدرجة الثانية المكيفة الفاخرة من 70 لـ 100 جنيه بنسبة 40%، لافتا إلى أن وزارة النقل راعت مصاريف التشغيل والتى تعتبر منخفضة وعقلانية، بالإضافة إلى مراعاة وسائل النقل البديلة.


وأشار إلى أن السكة الحديد مديونة بـ 111 مليار جنيه داخل الدولة، وبحوالى 35 مليار جنيه للبنك المركزى  نتيجة زيادة المرتبات.


ولفت وزير النقل إلى أن الهيئة ستحاول سد جزء من ديونها لوزارة البترول، موضحا أن وزارة المالية لها ديون تقدر بحوالى 35 مليارا وتم رفعها من رئيس مجلس الوزراء وأصبح المتبقى علينا 76 مليار جنيه.

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