محافظ كفر الشيخ يوقف مسئولًا بالإدارة الهندسية بـ مطوبس لمدة شهر.. تفاصيل

أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 639 لسنة 2020م، بوقف فني هندسي من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس عن العمل لمدة شهر احتياطيًا.





وأشار المحافظ إلى أن هذا لمصلحة التحقيق أو لحين انتهاء تحقيقات الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة معه، وذلك لما نُسب إليه من تقاعس عن إخطار الوحدة بشأن قيام مواطن بالتعدي على أملاك الدولة بإنشاء كشك قواعد خرسانية بدون ترخيص.





ونص القرار، "على الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس إخطار المحكمة التأديبية بحالة الوقف طبقًا لنص المادة رقم 63 من القانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية".





كانت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تقدمت بمذكرة حيال المذكور بشأن تقاعسه عن متابعة مخالفة بناء كشك على أملاك الدولة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.





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