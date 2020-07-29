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أخبار البلد

تعرف على مواعيد واتجاهات القطارات التي سيتم رفع أسعارها من غد الخميس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:47 م
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
أكد كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة تنفق ١٤٢ مليار جنيه في تطوير الجرارات وعربات السكة الحديدية وأن السكة الحديد تنقل حاليا ٩٠٠ ألف راكب هناك 38 قطارا جديدا تم تزويد السكة الحديد بها.

وأوضح وزير النقل خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء أن الدولة تنفق ٧.٥ مليار جنيه على هذا المرفق وحجم الإيرادات تصل إلى ٣ مليارات جنيه ومع دخول القطارات الجديدة فكرنا في رفع تسعيرة الركوب في القطارات الجديدة فقط ومع كل قطار جديد سيكون بالأسعار الجديدة.

وأعلن وزير النقل عن تسعيرة الركوب البالغة ٣٨ قطارا جديدا التي تبدأ تشغيلها من يوم الخميس المسافات الطويلة الأولى المكيفة ١٢٥ بدلا من ١٠٠ والثانية المكيفة من ٧٠ إلى ١٠٠ جنيه وأن هذه الزيادات تغطي ٧٠٪ إذا تم زيادة أسعار الـ ٩٠٠ قطار. 

وفيما يلى نستعرض القطارات التى سيتم رفع أسعارها بدأ من غدًا الخميس...

- قطار 1006 خط (القاهرة- سوهاج) يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساء.

- قطار 1007 خط (سوهاج- القاهرة) يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساء ليصل القاهرة 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط (القاهرة- أسيوط) يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل أسيوط 12:30 ظهرا.

- قطار 1005 خط (أسيوط- القاهرة) يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساء ليصل القاهرة 11:45 مساء.

- قطار 1031 خط (القاهرة- الإسكندرية) يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط (الإسكندرية- القاهرة) يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساء.

كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قد صرح أنه تقرر تحريك أسعار تذاكر القطارات الجديدة "فقط" بداية من صباح غدٍ الخميس على عدد من الخطوط.

وأوضح أن التحريك يتعلق بالقطارات الجديدة التي تم توريدها للهيئة مؤخرًا مع الاحتفاظ بأسعار تذاكر باقي القطارات كما هي دون تغيير.
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