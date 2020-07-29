تعرف على مواعيد واتجاهات القطارات التي سيتم رفع أسعارها من غد الخميس

أكد كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة تنفق ١٤٢ مليار جنيه في تطوير الجرارات وعربات السكة الحديدية وأن السكة الحديد تنقل حاليا ٩٠٠ ألف راكب هناك 38 قطارا جديدا تم تزويد السكة الحديد بها.





وأوضح وزير النقل خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء أن الدولة تنفق ٧.٥ مليار جنيه على هذا المرفق وحجم الإيرادات تصل إلى ٣ مليارات جنيه ومع دخول القطارات الجديدة فكرنا في رفع تسعيرة الركوب في القطارات الجديدة فقط ومع كل قطار جديد سيكون بالأسعار الجديدة.



