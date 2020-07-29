لحماية الحجاج.. الأمن العام في مكة يؤكد: دخول المشاعر محصور لحاملي التصاريح

أعلن الأمن العام في مكة المكرمة أن دخول المشاعر محصور بحاملي التصاريح.





ووفقا لـ "العربية"، أكد الأمن العام أن الإجراءات تهدف لحماية حجاج بيت الله الحرام من الأوبئة.





وفي وقت سابق من اليوم، رحبت منظمة الصحة العالمية، بقرار المملكة العربية السعودية بخصوص الحج هذا العام.





وأكدت الصحة العالمية، أن قرار السعودية يأتي حفاظا على سلامة الحجاج وتعزيزا للأمن.





وكانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، وضعت خطة استثنائية لموسم الحج هذا العام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قررت الرياض إقامته بأعداد محدودة من المقيمين.





وأكدت وزارة الحج والعمرة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيسي لاختيار الحجاج.





وأعلنت الموافقة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأضافت أن اختبارهم سيتم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.



