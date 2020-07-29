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محافظات

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 21 عقدا لتقنين أراضي من أملاك الدولة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:28 م
تسليم 21 عقد تقنين
تسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة
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محمود زيدان
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 21 عقدا لتقنين أوضاع أراضي من أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وذلك عبر تقنية الفيديو كنفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه جرى تسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 10 عقود بمركز ومدينة مطوبس، و 5 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و3 عقود بمركز ومدينة بيلا، و3 عقود بمراكز سيدي سالم، كفر الشيخ".

وأضاف، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن إجمالى عقود التقنين التى جرى تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 527 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة.

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 21 عقدا لتقنين أراضي من أملاك الدولة
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 21 عقدا لتقنين أراضي من أملاك الدولة
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 21 عقدا لتقنين أراضي من أملاك الدولة
عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 21 عقدا لتقنين أراضي من أملاك الدولة
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