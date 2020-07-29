بتكببرات العيد.. أهالى ليسا الجمالية يودعون المهندسين الثلاثة شهداء لقمة العيش بحادث مطروح

وشهدت الجنازة ترديد المشعين تكبيرات العيد على ارواح شهداء لقمة العيش والذين يعملون خارج محافظتهم.

وساد الحزن القرية والقرى المجاورة لرحيل ٣ من افضل الشباب والذين يعملون ويكدحون من اجل لقمة عيشهم حيث اكد الاهالى على حسن خلقهم وسمعتهم وأنهم كانوا يحلمون بقضاء العيد مع اسرهم.