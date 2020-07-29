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محافظات

بتكببرات العيد.. أهالى ليسا الجمالية يودعون المهندسين الثلاثة شهداء لقمة العيش بحادث مطروح

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:01 م
تشيع جنازة شباب الدقهلية
تشيع جنازة شباب الدقهلية
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همت الحسينى
شيع الالاف من اهالى قرية ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية جثامين ثلاثة من خيرة شبابها لقوا مصرعهم فى حادث مروع بمحافظة مطروح أثناء توجههم إلى العمل.

والمهندسون الثلاثة هم المهندس السيد زاهر فياض والمهندس محمد عبدالله الباسل، والمهندس حسن حسن زهيري.

وشهدت الجنازة ترديد المشعين تكبيرات العيد على ارواح شهداء لقمة العيش والذين يعملون خارج محافظتهم.

وساد الحزن القرية والقرى المجاورة لرحيل ٣ من افضل الشباب والذين يعملون ويكدحون من اجل لقمة عيشهم حيث اكد الاهالى على حسن خلقهم وسمعتهم وأنهم كانوا يحلمون بقضاء العيد مع اسرهم.
بتكببرات العيد.. أهالى ليسا الجمالية يودعون المهندسين الثلاثة شهداء لقمة العيش بحادث مطروح
بتكببرات العيد.. أهالى ليسا الجمالية يودعون المهندسين الثلاثة شهداء لقمة العيش بحادث مطروح
بتكببرات العيد.. أهالى ليسا الجمالية يودعون المهندسين الثلاثة شهداء لقمة العيش بحادث مطروح
بتكببرات العيد.. أهالى ليسا الجمالية يودعون المهندسين الثلاثة شهداء لقمة العيش بحادث مطروح
بتكببرات العيد.. أهالى ليسا الجمالية يودعون المهندسين الثلاثة شهداء لقمة العيش بحادث مطروح
بتكببرات العيد.. أهالى ليسا الجمالية يودعون المهندسين الثلاثة شهداء لقمة العيش بحادث مطروح
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