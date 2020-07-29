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ديني

الشيخ الفوزان لـ «الحجاج»: ادعوا الله بأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:26 م
الدعاء في الحج
الدعاء في الحج
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محمد صبري عبد الرحيم
أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ضرورة إخلاص النية لله عز وجل في العبادات وسائر الأعمال الصالحة، ناصحًا حجاج بيت الله الحرام خاصة وعموم المسلمين عامة بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.


جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثامن من ذي الحجة بعنوان «وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام»، ضمن البرنامج الدعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عبر البث المباشر في منصة تويتر الرسمية للوزارة.


ووجه عموم المسلمين والحجاج خاصة بنصائح قائلًا: «نعيش فترة مباركة طيبة عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر عشر ذي الحجة وفي أخرها يوم عرفة وبعده أيام التشريق فنحن من خير إلى خير، ومن عبادة إلى عبادة فأخلصوا النية لله عز وجل».


وتابع: «وتوجهوا إلى ربكم بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإن الله قريب مجيب أمرنا بدعائه ووعدنا بأن يستجيب لنا وقال سبحانه «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».


وأوصى بتقوى الله عز وجل وإخلاص النية له، مبينًا أننا محتاجون لعبادته والتقرب إليه ودعائه فإن الله لغني حميد وما يربطنا به إلا العبادة «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» وعلينا أن نستجيب لربنا، وأن نخلص لعبادته ويرجع ثمرة ذلك إلينا وهذه من رحمته بنا أنه دعانا إلى عبادته.


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1- حج إفراد: ينوي فيه الحاج نية الحج فقط.


2- حج قِران: ينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معًا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.


3- حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة)، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج. وهذا النسك هو الأفضل.
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