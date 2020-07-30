مصايف أسوان.. وسيلة ترفيهية للتخلص من ارتفاع درجات الحرارة

تقع محافظة أسوان أقصى الجنوب وتتفرد بإرتفاع درجات الحرارة بها في فصل الصيف ، وأيضًا بالطقس الجاف ، والجو المعتدل .
وخلال هذه الفترة نجد أن العديد من الشباب يقومون بالتوجه إلى شواطئ النيل للقيام بالسباحة بهدف التخلص من إرتفاع درجات الحرارة ، وانجذابهم للطقس المتميز الذى يكون في هذه الأماكن .
ولكن مع هذه الوسيلة الترفيهية التى يتخذها الشباب وبعض الأسر وخاصة في المناسبات والأعياد المختلفة ، لم تكن بشكل مستمر موقعًا للترفيه وذلك نظرًا لتعرض البعض للغرق في مياه النيل نتيجة للتيارات المائية السريعة .
وبعد مرور فترة من البحث عن الجثامين فى المياه تم إستخراجها وإنتشالهم ، ونقلهما بواسطة سيارات الإسعاف وإيداعهما في المشرحة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد أشار العديد من الأهالى إلى أن أسوان لا تحتوى على شواطئ بحرية فكثير من الراغبين فى المصايف لا يجدون فرصة للسفر إلى إحدى المحافظات الساحلية خلال فترة الصيف فيلجئون إلى السباحة فى النيل من خلال التردد على بعض الأماكن المشهورة .
وأوضحوا بأن أخطر هذه المتنزهات النيلية هو المنطقة الواقعة أسفل كوبرى أسوان الملجم، والتى عادة ما تشهد زحامًا كبيرًا من المواطنين خاصة فى المناسبات والأعياد ، ولكن هذا المكان حصد العشرات من المواطنين .
كما توجد هناك مناطق أخرى يتخذها المواطنين موقعًا للسباحة مثل "جزيرة بربر" والتى تقع وسط النيل ، ولكن هذه الجزيرة بها منحدرات شديدة تحت الماء وكثير من السباحين يسقطون فى هذا المنحدر، بجانب مواقع أخرى فى أسوان مثل "جبل تقوق" و"بهاريف" وشواطئ القرى المطلة على النيل بمراكز دراو وكوم أمبو وإدفو.
وكان قد صدر قرارًا بمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل ، وخاصة فى بعض المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان المعلق، وذلك بعد تزايد أعداد المواطنين الذين تعرضوا للغرق خلال الفترة الماضية، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرًا على أى مغامر بحياته يحاول السباحة فى هذه المنطقة.
وتم مناشدة الراغبين فى ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالاشتراك فى حمامات السباحة المتوافر بها الاشتراطات الآمنة حماية لأرواحهم من أى مخاطر حيث أن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة وهى بنادى أسوان الرياضى ونادى الشمس بكيما وإستاد أسوان الرياضى وأيضًا بمنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة ، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة.
وخلال هذه الفترة نجد أن العديد من الشباب يقومون بالتوجه إلى شواطئ النيل للقيام بالسباحة بهدف التخلص من إرتفاع درجات الحرارة ، وانجذابهم للطقس المتميز الذى يكون في هذه الأماكن .
ولكن مع هذه الوسيلة الترفيهية التى يتخذها الشباب وبعض الأسر وخاصة في المناسبات والأعياد المختلفة ، لم تكن بشكل مستمر موقعًا للترفيه وذلك نظرًا لتعرض البعض للغرق في مياه النيل نتيجة للتيارات المائية السريعة .
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انتشال جثماني شابين من نهر النيل بأسوان
انتشال جثماني شابين من نهر النيل بأسوان
وفى هذا الصدد شهد اليوم الأربعاء غرق شابين في مياه النيل وذلك بقرية الأعقاب بمنطقة أبو الريش شمال مدينة أسوان ، والمتوفين هما عبد الرحيم . أ . ع والذي يبلغ من العمر 21 سنة ، ومحمد . أ . ع والبالغ من العمر 22 سنة ، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث .
وبعد مرور فترة من البحث عن الجثامين فى المياه تم إستخراجها وإنتشالهم ، ونقلهما بواسطة سيارات الإسعاف وإيداعهما في المشرحة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد أشار العديد من الأهالى إلى أن أسوان لا تحتوى على شواطئ بحرية فكثير من الراغبين فى المصايف لا يجدون فرصة للسفر إلى إحدى المحافظات الساحلية خلال فترة الصيف فيلجئون إلى السباحة فى النيل من خلال التردد على بعض الأماكن المشهورة .
وأوضحوا بأن أخطر هذه المتنزهات النيلية هو المنطقة الواقعة أسفل كوبرى أسوان الملجم، والتى عادة ما تشهد زحامًا كبيرًا من المواطنين خاصة فى المناسبات والأعياد ، ولكن هذا المكان حصد العشرات من المواطنين .
كما توجد هناك مناطق أخرى يتخذها المواطنين موقعًا للسباحة مثل "جزيرة بربر" والتى تقع وسط النيل ، ولكن هذه الجزيرة بها منحدرات شديدة تحت الماء وكثير من السباحين يسقطون فى هذا المنحدر، بجانب مواقع أخرى فى أسوان مثل "جبل تقوق" و"بهاريف" وشواطئ القرى المطلة على النيل بمراكز دراو وكوم أمبو وإدفو.
وكان قد صدر قرارًا بمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل ، وخاصة فى بعض المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان المعلق، وذلك بعد تزايد أعداد المواطنين الذين تعرضوا للغرق خلال الفترة الماضية، نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرًا على أى مغامر بحياته يحاول السباحة فى هذه المنطقة.
وتم مناشدة الراغبين فى ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالاشتراك فى حمامات السباحة المتوافر بها الاشتراطات الآمنة حماية لأرواحهم من أى مخاطر حيث أن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة وهى بنادى أسوان الرياضى ونادى الشمس بكيما وإستاد أسوان الرياضى وأيضًا بمنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة ، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة.