الأمطار تحتفي بالحجاج في يوم التروية .. فيديو وصور

تشهد المملكة العربية السعودية الآن طقسا غير مستقر حيث تواصل الأمطار سقوطها لليوم الرابع على التوالى .





وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة، وغائمًا جزئيًا على جدة.





وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 29 - 42 كيلو مترًا في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 28 - 38 كيلو مترًا في الساعة.





وتتزامن حالة الطقس المطيرة مع توافد الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لتأدية طواف القدوم، وذلك لبدء مناسك الحج لهذا العام، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها الحكومة السعودية لـ"ضيوف الرحمن".





وبدأ الحجيج بالتوافد على صعيد منى، لقضاء يوم التروية، استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج، يوم الخميس بالوقوف على صعيد عرفات.





وعند تفويج الحجاج إلى الحرم المكي، اتبعت الجهات المعنية الإجراءات الاحترازية الواردة في "البروتوكولات الوقائية" لموسم حج هذا العام.





واشتملت هذه البروتوكولات على اعتماد جدول منظم لنقل الحجيج إلى صحن المطاف، بما يضمن تحقيق التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، بوضع الحواجز والملصقات الأرضية التي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.





وكان ضيوف الرحمن غادروا العزل الصحي المؤسسي، وتوجهوا إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.





يذكر أن المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها نشر اللائحة الكاملة للبروتوكولات الخاصة بموسم الحج للعام الجاري.





فقد تم منع الدخول للمشاعر المقدسة، مثل منى، ومزدلفة، وصعيد عرفات، بدون تصريح، والحرص على التهوية الجيدة في كافة أماكن تواجد الحجاج والعاملين.





كما تقرر عدم تمكين أي شخص من القائمين على مسار الحج، لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل حتى زوال الأعراض والحصول على قرار التعافي حسب تقرير الطبيب المعالج.





وتم فرض ارتداء الكمامات للقائمين على مسار الحج والحجاج وجميع العمال في جميع الأوقات والتخلص منها بالطريقة السليمة وفي المكان المخصص، وتنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع، وتسليم الأمتعة واستلامها والمطاعم بوضع علامات أو ملصقات مرئية على الأرض تضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">سحابة وادي الخاصره جنوب الطائف 🌧<br>رصد العضو / صالح الحارثي<a href="https://twitter.com/55055_saleh?ref_src=twsrc%5Etfw">@55055_saleh</a> <a href="https://t.co/jU0HdtBRQP">pic.twitter.com/jU0HdtBRQP</a></p>— طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) <a href="https://twitter.com/Makkah_wether/status/1288498008817098752?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>