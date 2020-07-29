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تظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتل أبيب.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:01 م
تظاهرات بأسرائيل
تظاهرات بأسرائيل
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تظهر مشاركة المئات في مظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب.

وبدأت مظاهرات الثلاثاء الماضي من أمام منزل وزير الأمن الإسرائيلي وجاء ذلك بعد نشر هيئة البث الإسرائيلي الأحد الماضي تسجيلات مسربة تؤكد أن وزير الأمن، أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب نتنياهو "الليكود" يسعى إلى تحدي قرار المحكمة العمليا .

والتي بمقتضاها  تسمح باستمرار المظاهرات ضد رئيس الوزراء في القدس، ويمارس ضغوطا ملموسة على الشرطة بغية إجبارها على التعامل مع المتظاهرين بصورة أكثر صرامة. 
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