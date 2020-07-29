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فن

أهم يوم فى حياتك.. رانيا محمود ياسين تشارك متابعيها نصائحها فى يوم عرفة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة جديدة للكعبة المشرفة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

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وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة مرشدة متابعيها بتعاليم الدين فى يوم عرفه قائلة :"يوم عرفة أهمّ يوم في حياتك كلّها من فجر يوم ( الخميس) إن شاء الله هتبدأ أهمّ ١٥ ساعة في حياتك كلها
١- صيامه ... يُكفّر سنتين من الذنوب .. سنة قبله وسنة بعده
٢- الدعوة فيه مُستجابة ( واسألوا من جرّب ) .. أصحاب الحاجات والهموم والكروب والأمنيات .. أمامكم ١٥ ساعة ذهبية الدعوة فيها لا تُردّ .. ١٥ ساعة تقدر تصنع قدرك فيهم بإيدك .. ماذا تنتظر ؟؟
٣- قال بعض السلف : كنّا ندّخر حاجاتنا ليوم عرفة .. ليقيننا أن الدعوة مُستجابة في هذا اليوم .. فما حجّتك ؟
٤- قال أحد الصالحين : والله ما دعوتُ دعوة يوم عرفة وما دار عليها الحول إلا رأيتها مثل فلق الصبح

٥- أكثرُ يوم يعتق الله فيه الرقاب من النّار ... في الحديث (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة ) ..... إن لم تُعتق رقبتك من النّار في هذا اليوم فمتى تُعتق ؟؟؟ جاوب على نفسك

٦- كما هو معلوم إن ربنا جل جلاله بينزل ( كل ليلة ) في ( الثلث الأخير من الليل ) .. أما في يوم عرفة ينزل سبحانه وتعالى من أول النّهار .. ليسمع شكوى المظلوم .. ويستجيب دعاء صاحب الحاجة .. ويرفع همّ المهموم .. ويجبر قلب المكسور .... ويشافي المريض

٧- ( ١٥ ساعة ) فقط لو استغلّتهم صحّ ممكن يغيّروا مجرى حياتك كلها ... وتصنع قدرك بنفسك بإلحاحك بالدعاء فيهم ... بس بشرط إنك تكون بتدعي من قلبك ... بقلب حيّ صادق ... وتكون منظّف طريق الدعاء من وسخ الذنوب ...وتدعي وأنت معلق قلبك بالله ( وموقن بالإجابة ) وإنّ نتيجة الدعاء بتاعك أيًّا كانت هيا الخير والمصلحة ليك

٨- إن استطعت أن تعتكف يوم عرفة في غرفتك من صلاة الفجر حتي صلاة المغرب فلا تتردّد ( تنزل تصلي الفرض وتطلع ) ... وإن لم تستطع فحتمًا من صلاة العصر حتي آذان المغرب ... ما تخرجش من غرفتك من بعد العصر ... خد من العصر للمغرب ساعة قرآن وساعة دعاء

٩- ‏جهزوا أمانيكم ...وحوائجكم.. فإذا كان الله تبارك وتعالى ينزل للسماء الدنيا كل ليلة (نزولًا يليق بجلاله) ..فإنه لاينزل في نهارٍ من أيام الدهر إلا يوم عرفة .. فعظّموا ما عظّم الله
هات ورقة وقلم من دلوقتي ... واكتب فيها كل الدعوات الل نفسك فيها ... وكل الحاجات الل تتمنى تشوفها وتلمسها ....والذنوب الل أرهقتك ومش عارف تبطّلها .... ومن بعد صلاة عصر يوم عرفة حتى آذان المغرب استقبل القبلة وارفع ايدك والهج بالدعاء ... ادعي دعاء الغريق .ادعي ببكاء ....ادعي وكأنّه آخر يوم ليك في الدنيا.

١٠- في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلتُ أنا والنّبيون من قبلي ...لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو علي كل شي قدير

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

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