بعد حب 6 سنوات.. إطلالة جوبسي أوزاي في حفل زواجها من باريش اردوتش

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آلاء حسن



وتألقت وتألقت جوبسي اوزاي ، بفستان أبيض فوق حدود الركبة وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض، وظهر بطل مسلسل حب للإيجار بقميص أبيض وبنطال بني.



ولم تتكلف الممثلة التركية ولم تتكلف الممثلة التركية جوبسي اوزاي ، في اقتناء الاكسسوارات بل اكتفت بقرط رقيق وأسورة وخلخال أنيق لإكمال إطلالتها.





ووضعت زوجة بطل مسلسل







واليكم صورة الثنائي التركي في حفل زفافهما ..... ووضعت زوجة بطل مسلسل حب للإيجار لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البروزية وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة تليق بها.واليكم صورة الثنائي التركي في حفل زفافهما ..... تزوج الثنائي التركي باريش اردوتش بطل مسلسل حب للإيجار والممثلة جوبسي اوزاي في حفل زفاف عائلي بعد علاقة حب دامت 6 سنوات.

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