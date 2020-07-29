كرواتيا: نحتفظ بـ 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا المطور في الاتحاد الأوروبي

قال وزير الصحة الكرواتي، فيلي بيروس، اليوم الأربعاء، إن كرواتيا خصصت لنفسها نحو 1.5 مليون جرعة من لقاح ضد كوفيد 19 الذي يتم تطويره من قبل الشركات المصنعة الأوروبية.





ووفقا لوزارة الصحة الكرواتية، صباح الأربعاء، تم تسجيل 4922 حالة اصابة بـ كوفيد - 19 في البلاد منذ بداية الوباء، بالاضافة إلى ما مجموعه 140 حالة وفاة.





وبحسب وزير الصحة الكرواتي، فإن العديد من شركات الأدوية الدولية تدخل المرحلة النهائية من التجارب وبدأت في توقيع عقود توريد أولية مع الدول.





وأضاف أن هناك العديد من المبادرات الكبيرة، اثنتان منها الأكبر، إحداها على المستوى الأوروبي، وتم التوقيع على اتفاقيات أولية مع مختلف شركات تصنيع اللقاحات، الأكثر تقدمًا في تجاربهم.





وعلى المستوى الأوروبي، وقعت كرواتيا وثيقة واحدة من هذا القبيل وصرح الوزير لشركة البث الكردي الإذاعي الكرواتي بأنه تم تخصيص 1.5 مليون جرعة من لقاح جديد.





ولم يكشف بيروس عن القيمة الإجمالية للعقد، ولكنه أشار إلى أن "المال ليس مشكلة".