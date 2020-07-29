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توك شو

ماذا استخدم سكان نيويورك للهروب من حر الصيف.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:31 م
استخدام مياه الصنابير
استخدام مياه الصنابير
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات لاستخدام سكان مدينة نيويورك مياه الإطفاء للهروب من حر الصيف وباتت تلك الطريقة ملجأ لسكانها، من لهيب الشمس، بعد أن فتحت سلطات المدينة المئات منها، لتساعدهم على مقاومة حرارة الطقس المرتفعة.

وقد عمدت السلطات لفتح هذه الحنفيات في الأحياء الفقيرة التي لا يستطيع سكانها امتلاك مكيفات الهواء وقال مسؤولون في المدينة، إنه تم تركيب أغطية تسمح بتدفق المياه على شكل رذاذ، للحد من هدر نحو 25 غالونا في الدقيقة.

ويستهلك سكان نيويورك يوميا حوالي تريليون غالون من المياه، وتزداد هذه الكمية في فصل الصيف، حيث يلجأ الكثير من السكان إلى المياه للتخفيف من وطأة الحر والحفاظ على برودة أجسامهم.

وقد أغلقت حمامات السباحة العامة أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا.

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