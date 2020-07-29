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أخبار العالم

محمد بن زايد يظهر في مول بأبوظبي ويتبادل التحية مع الموجودين..فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، فيديو لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أثناء تواجده في مول جاليريا. 


وظهر الشيخ محمد بن زايد، وهو على السلم الكهربائي، ويتبادل التحية مع الموجودين داخل المول.
 


وكشفت شركة طيران الإمارات أنه يمكن للسياح التقدم بسهولة للحصول على تأشيرة مسبقة، أو ختم التأشيرة عند الوصول إذا كانوا يحملون جواز سفر من إحدى 70 دولة ومنطقة مؤهلة للحصول على تأشيرة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول، وفقًا لأنظمة الدخول والهجرة التي كانت سارية قبل الجائحة.



وذكرت الشركة علي لسان عادل رضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت الإمارات منذ أن استأنفت دبي استقبال السياح أكثر من 1.6 مليون عملية بحث عن الوجهة دبي على emirates.com.

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