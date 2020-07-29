عن هجوم عنصري على عامل رعاية أسود| مذيعة في BBC تتلفظ بكلمة خارجة على الهواء..شاهد

تعرضت مذيعة بي بي سي بيضاء للهجوم بعد أن قالت كلمة مسيئة في تقرير عن هجوم عنصري بحق عامل اسود البشرة في مركز رعاية الصحة وجودة الحياة في بريطانيا.





واستخدمت مراسلة الشؤون الاجتماعية فيونا لامدين المصطلح المسيء عند تغطية الاصطدام بين هوندا أكورد ورجل يبلغ من العمر 21 عامًا في بريستول.





وقيل إن السيارة أصابت الضحية عمدًا لدى مغادرته مستشفى ساوثميد بعد نوبة يوم الأربعاء الماضي.





وصدمت مراسلة بي بي سي المشاهدين خلال المقطع والذي أعيد بثه على قناة بي بي سي نيوز اليوم - عندما قالت: "فقط لتحذيرك ، أنت على وشك سماع لغة مسيئة للغاية".

وأضافت: 'لأنه عندما هرب الرجال، ألقوا الأذى العنصري ، واصفين إياه بـ *****" وفقا للفيديو الذي نشرته ديلي ميل

وتقول توجيهات البي بي سي أنه لا ينبغي استخدام الفاظ حادة قبل الساعة 9 مساءً، ولكن عادة ما يُنظر إلى اللفظ الذي استخدمته المراسلة على أنه وقحة جدًا على الهواء.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لامدين وبي بي سي لاستخدامها كلمة غير خاضعة للرقابة وفي وقت مبكر من اليوم.





وقال شهود مروعون إنه تم دفعها من الرصيف إلى حديقة مجاورة اثر تعرضها للاعتداء بعد أنتفادات لها من قبل البعض بسبب الإساءة العنصرية.







