ضبط 2440 قرصا من الأفيون مهربة مع مسافرين بمطار القاهرة

ضبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة ، محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من روما إشتبه كل من حسن مختار و أشرف عبدالحميد مأمورى التفتيش المعينين علي لجنة الأخضر فى راكبين أحدهما إيطالى والآخر مصرى الجنسية بدا عليهما علامات القلق والإرتباك الشديد ، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة علاء الدين عمارة ويوسف حامد مأمورى الفحص فتم تأكيد الإشتباه





وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعى مأمور الضبط تحت اشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود 2440 قرص من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبهما .



