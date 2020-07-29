إخوان تركيا يهاجمون تميم وبشارة بسبب سخرية بلال فضل.. فيديو

ظهر الإعلامي الهارب محمد ناصر، في شريط فيديو جديد وهو يهاجم عزمي بشارة، وأمير قطر تميم بن حمد، في هجوم غير مسبوق.









وجاء الهجوم عقب السخرية التي قام بها الكاتب بلال فضل، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.









وقال ناصر في التسجيل إن عزمي بشارة الذي يلقى الدعم من أمير قطر تميم بن حمد، تربى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان تميم.





وأضاف أن ميزانية جميع القنوات الفضائية التابعة للإخوان في تركيا لا تمثل الا جزءا بسيطا من ميزانية قناة العربي التي يديرها عزمي بشارة.





وتساءل عن العلاقة التي تربط عزمي بشارة وأمير قطر، والأموال الطائلة التي يصرفها عليه ببذخ شديد.



