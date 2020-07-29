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فن

فضل شاكر يقترب من المليون الأول بـ"وحشتوني"

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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سعيد فراج
اقتربت أغنية «وحشتوني» للمطرب فضل شاكر، من المليون الاول منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 12 يوليو الجاري. 


أطلق فضل شاكر أغنية "وحشتوني" بأسلوب جديد، وحرص من خلال الإصدار الجديد على إبراز اعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية ، في رسالة منه الى جمهوره ومدى الشوق لهم.

وحرص فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد ، وشارك فيه نخبة من اهم العازفين في الوطن العربي، علما بان " وحشتوني  " من كلمات قوس ومن الحان سهم  وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

وتقول كلمات الأغنية "وحشتوني" أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور.

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