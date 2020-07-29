كورونا يضرب فرنسا من جديد.. أعلى معدل إصابات منذ شهر

أفادت فرنسا اليوم بتسجيل 1،392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء ، وهو ما يمثل أعلى زيادة يومية في الحالات منذ أكثر من شهر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة الصحة الوطنية الفرنسية.









يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في فرنسا الآن 185196 ، وفقًا لوكالة الصحة الوطنية.









و كان هناك أيضًا 15 حالة وفاة أخرى بسبب Covid-19 ، وهو ما رفع عدد القتلى إلى 30،238.









وقالت بيانات وكالة الصحة أيضا أن عدد مرضى الفيروس في المستشفى يتناقص باطراد.









وذكرت الوكالة يوم الأربعاء أن انتشار الفيروس لا يزال في ازدياد ، وأن معدل تكاثر الفيروس التاجي (R معدل) في فرنسا الآن 1.3.









وأضافت الوكالة في بيان "بصرف النظر عن انخفاض معدل إشغال وحدات العناية المركزة الذي قل عن السابق ، فإن مؤشرات جائحة كوفيد 19 تظهر زيادة في انتشار الفيروس.".









قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل اتال خلال مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء ان "الازمة الصحية لم تنته. لقد رأينا جيراننا يشددون إجراءاتهم. وسنواصل تكييف القواعد في الأيام والأسابيع القادمة حسب تطور الوباء ".









أصبح ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة إلزاميًا في فرنسا منذ 20 يوليو.