رايحة فين يا منار| فيديو دعائي لمرشح منوفي يثير موجة من السخرية على السوشيال..شاهد





وأثار الفيديو الجدل بين المواطنين على فيسبوك ، و سخر البعض من الطريقة التي قام المرشح الإعلان بها عن رمزه الانتخابي ، و الطريقة الإعلامية التي قام بها .





وعلق المرشح الذي ينتمي لمحافظة المنوفية أنه " يخاطب الفلاحين" بذلك الفيديو ، مما أثار الجدل من جديد بين المواطنين بسبب الأسلوب الغريب و القديم الذي اتبعه المرشح في الإعلان في ظل تطور وسائل التواصل الإجتماعي .





ظهر في الفيديو مجموعة من الرجال ، و سيدات مصريات ، و يقوم أحد الرجال بسؤال إحداهن في المقطع التي تدعى " منار" ، " رايحة فين يا منار " .. لترد السيدة " رايحة أعلم على الجرار" .





أثار الفيديو سخرية الآلاف من رواد التواصل الإجتماعي ، مما دفع الكثير من الرواد من التعليق على الفيديو ساخرين منه قائلين " رايحة فين يا منار انطقي ، انتو بتقولو إيه ده الفروض إعلان ، لما يكون معاك 30 جنيه و عاوز تعمل دعاية "

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر فيسبوك لحملة دعائية لأحد المرشحين أثار سخرية الجميع من الأسلوب المستخدم في الدعاية .