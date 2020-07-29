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منوعات

رايحة فين يا منار| فيديو دعائي لمرشح منوفي يثير موجة من السخرية على السوشيال..شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر فيسبوك لحملة دعائية لأحد المرشحين أثار سخرية الجميع من الأسلوب المستخدم في الدعاية . 

وأثار الفيديو الجدل بين المواطنين على فيسبوك ، و سخر البعض من الطريقة التي قام المرشح الإعلان بها عن رمزه الانتخابي ، و الطريقة الإعلامية التي قام بها . 

وعلق المرشح الذي ينتمي لمحافظة المنوفية أنه " يخاطب الفلاحين" بذلك الفيديو ، مما أثار الجدل من جديد بين المواطنين بسبب الأسلوب الغريب و القديم الذي اتبعه المرشح في الإعلان في ظل تطور وسائل التواصل الإجتماعي . 

ظهر في الفيديو مجموعة من الرجال ، و سيدات مصريات ، و يقوم أحد الرجال بسؤال إحداهن في المقطع التي تدعى " منار" ، " رايحة فين يا منار " .. لترد السيدة " رايحة أعلم على الجرار" . 

أثار الفيديو سخرية الآلاف من رواد التواصل الإجتماعي ، مما دفع الكثير من الرواد من التعليق على الفيديو ساخرين منه قائلين " رايحة فين يا منار انطقي ، انتو بتقولو إيه ده الفروض إعلان ، لما يكون معاك 30 جنيه و عاوز تعمل دعاية " 

التسويق السياسي 👌

Posted by Mina Adel Gayed on Wednesday, July 29, 2020
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