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فن

حارب من أجل سعادتك.. نادين نسيب نجيم تشعل إنستجرام بأحدث جلسة تصوير

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة.

ظهرت نادين نسيب نجيم خلالهم بإطلالة جذابة ببنطلون جذاب من أحدث جلسة تصوير لها .

وعلقت على الصورة قائلة :"كن جنديا خاصا بك! حارب من أجل سعادتك".

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وكانت نادين نسيب نجيم قامت بتغير لوك الخاص بها من اجل الدور ونشرت صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكانت نادين نسيب نجيم، شكرت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل خمسة ونص مع السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

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