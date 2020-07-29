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رياضة

تسوية مستحقات اتحاد الكرة لدى بريزينتيشن| ومنحها حق تسويق VAR

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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يسري غازي
أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الأزمة التي حدثت مؤخرا مع شركة برزينتيشن سبورت الشركة الراعية لحقوق الاتحاد، من خلال سلسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وقيادات الشركة.

وتوجت بالاجتماع الأخير الذي شهد اتفاقا بين عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري وزكي عبد الحميد العضو المنتدب للشئون التجارية لشركة برزينتيشن سبورت على تسوية المستحقات السابقة ما أنعش خزينة الاتحاد بجزء كبير من مستحقاته لدى الشركة.
كما اتفق الجانبان على توسيع إطار التعاون والشراكة بينهما ، وتوصلا إلى اتفاق جديد يقضي بتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية ، وهو الاتفاق الذي من شأنه سيوفر على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية الحديثة. 
وكان الاتحاد المصري سبق أن أعلن عن تحمله لنفقات تقنية VAR بهدف رفع مستوى المسابقات المحلية من خلال مشروع طموح يستهدف تملك أحدث أجهزة وأدوات التقنية بعد ثلاث سنوات وفق سياسة التملك التأجيري.
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