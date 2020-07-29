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أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة على فيسبوك لإبراز جمال الشواطئ المصرية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أطلقت وزارة السياحة والآثار مسابقة للتصوير الفوتوغرافي للهواة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاختيار أفضل الصور التي يتم التقاطها للشواطئ المصرية، بالتعاون مع "جروب Nomads" للسياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرفة المنشآت الفندقية.


تأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتشجيع هواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية فنية لإبراز جمال الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها المدن السياحية الساحلية المصرية، ومن ثم الترويج لها من خلال عدسات المصريين.


وتستمر هذه المسابقة حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري. 


وسيتم اختيار ثلاثة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة والذين ستنال صورهم أكثر عدد من الإعجاب "Top Likes"، علي موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والجائزة ستكون عبارة عن رحلة لفردين لقضاء ثلاثة ليال بأحد الفنادق في ثلاث مدن سياحية هي العلمين والجونة و شرم الشيخ.


وسيتم أيضا اختيار أجمل صورتين ويفوز من التقطهما برحلة لفردين لمدة ثلاث ليالى في فنادق مدينتي شرم الشيخ وسهل حشيش.


علي من يرغب في المشاركة بهذه المسابقة يمكنه وضع الصور التي يتم التقاطها على جروب Nomads على موقع فيسبوك، وعمل تاج لصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt@ واستخدام الهاشتاجات التالية:


‏#SameGreatFeelings
‏#Beaches_in_Egypt 
‏#SafeTravels
وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة على فيسبوك لإبراز جمال الشواطئ المصرية
وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة على فيسبوك لإبراز جمال الشواطئ المصرية
وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة على فيسبوك لإبراز جمال الشواطئ المصرية
وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة على فيسبوك لإبراز جمال الشواطئ المصرية
وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة على فيسبوك لإبراز جمال الشواطئ المصرية
وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة على فيسبوك لإبراز جمال الشواطئ المصرية
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