سيدة تفسد حفل زفاف ابنتها بسبب "ساندوتش"





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن العروس البالغة من العمر 32 عام ، روت للصحيفة عندما طرح سؤال عن "الموقف الأكثر إحراجا الذي وقعت به" ، فقد أرسلت ما حدث في يوم زفافها و الذي كان محرجا ولكن في نفس الوقت ساخرا .





وقالت الشابة أن حفل زفافها كان يسير بشكل جيد جدا كما خطت له مع زوجها، إلا أن والدتها قامت بالصراخ أثناء حفل الزفاف بسبب نفاذ الطعام من المطبخ وهي لم تحصل على طبق طعام .





أوضحت الفتاة أن ذلك الخطأ نتج عن تهاون حماتها في إخراج كميات كبيرة من الطعام في البداية مما تسبب في إحراج لوالدتها عندما وجدت أن الطعام نفذ ومازال بعد الحاضرين لم يتناول .





صاحت الأم و طلبت من الفتاة مغادرة الحفل وإنهاء تلك الزيجة و بدأت تسب والدة عريس ابنتها، وتصفها بأنها سيدة غير مسئولة و لكن تحركت العروس على الفور وهدأت والدتها.





نجحت العروس في تهدئة والدتها و إقناعها أنه مازال هناك كمية من الطعام وأن المسئولين عن المطبخ أكدوا لها ، وطلبت من زوجها التصرف لإنقاذ الموقف ، و قام بطلب وجبات سريعة على الفور لإنقاذ الموقف

ليلة الزفاف من أهم اللحظات في حياة البنات، فهي تنتظر اليوم الذي سترتدي فيه الفستان الأبيض وترقص فرحا مع أصدقائها وتستعد لبدء حياة جديدة ، و لكن قد يحدث بعض المواقف التي تعكر صفو اليوم .