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أحمد عمر هاشم: من نوى الحج هذا العام ولم يتمكن بسبب كورونا جزاؤه عند الله لا يضيع

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:33 م
احمد عمر هاشم
احمد عمر هاشم
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هاني حسين
قال  أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ، إن بيت الله الحرام جعله الله أمنا للناس ، وفي مثل تلك الأيام يتوجه الملايين إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج.

وأضاف  أحمد عمر هاشم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  من حظي بـ مناسك الحج هذا العام في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا نسألكم الدعاء للمسلمين".

وتابع أحمد عمر هاشم:" من لم يكتب لهم الحج ولكنهم قدموا النية والعزم  عليهم ان يثقوا بأن جزائهم عند الله لا يضيع أبدا ".

 ولفت أحمد عمر هاشم :" على الجميع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع له والإخلاص في الدعاء".

واكمل احمد عمر هاشم:"  من نوى الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله وأداء المناسك ولم يتمكن من الحج نظرا للظروف انتشار فيروس كورونا فأن الله يقبل توبتهم في أي زمان ومكان ".
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