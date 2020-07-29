أحمد عمر هاشم: من نوى الحج هذا العام ولم يتمكن بسبب كورونا جزاؤه عند الله لا يضيع

قال أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ، إن بيت الله الحرام جعله الله أمنا للناس ، وفي مثل تلك الأيام يتوجه الملايين إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج.





وأضاف أحمد عمر هاشم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" من حظي بـ مناسك الحج هذا العام في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا نسألكم الدعاء للمسلمين".





وتابع أحمد عمر هاشم:" من لم يكتب لهم الحج ولكنهم قدموا النية والعزم عليهم ان يثقوا بأن جزائهم عند الله لا يضيع أبدا ".





ولفت أحمد عمر هاشم :" على الجميع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع له والإخلاص في الدعاء".





واكمل احمد عمر هاشم:" من نوى الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله وأداء المناسك ولم يتمكن من الحج نظرا للظروف انتشار فيروس كورونا فأن الله يقبل توبتهم في أي زمان ومكان ".