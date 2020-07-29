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تعليم

اعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب فرق النقل بـ زراعة عين شمس

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:56 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان نتيجة المقالات البحثية لطلاب فرق النقل ظهرت منذ أيام ويحق للطلاب الذين رسبوا  في اول مرة ان يتقدموا مرة ثانية .

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وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لصدي البلد انه  تم فتح منصات الدور الثاني لقبول المقالات البحثية بدءا من 19/7/2020 حتي يوم الجمعة الموافق 24/7/2020  ولن يتم مدة هذه الفترة .



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وأكد الدكتور احمد جلال انه تم الاعلان عن نتيجة الدور الثاني لطلاب فرق النقل ويمكنك من خلال هذا اللينك معرفة النتيجة اضغط هنا  



الجدير بالذكر ان امتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الزراعة بدات يوم 11 يوليو وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل الطلاب .

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